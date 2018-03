In no time duizenden euro's ingezameld om zoenende mannen in RD te krijgen

De pamfletten en de bijbehorende petitie zorgden voor talloze verontwaardigde reacties op sociale media. Het Reformatorisch Dagblad zei die ophef te betreuren, maar had geen reden gezien de advertentie van de streng christelijke stichting Civitas Christiana te weigeren. De krant is naar eigen zeggen immers niet verantwoordelijk voor de inhoud van de flyers. Die reactie van de krant inspireerde Jasper voor zijn initiatief. Want als het RD niet verantwoordelijk is voor de inhoud, zou er ook een advertentie met zoenende mannen op het christelijke krantenpapier kunnen belanden. Als de adverteerder maar betaalt. ,,Ik dacht: ik wil weleens horen waarom ze dat zouden weigeren'', vertelt Klapwijk aan deze site.

Celebrate Love

Hij zocht uit hoeveel de advertenties in de krant kosten en stelde 1.250 euro als eerste doel, volgens hem goed voor een kwart pagina doordeweeks. Inmiddels staat de teller op ruim 2.000 euro en kan minimaal een halve pagina worden gekocht.



Jasper weet al welke foto van kussende mannen hij in de krant wil zien: dezelfde als afgelopen tijd door heel Amsterdam hing onder de noemer Celebrate Love. Vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom, die achter die posters zit, gaf haar zegen en alleen het RD zelf kan de stunt nog in de weg staan. De krant heeft vanavond nog niet gereageerd.



Als het RD de zoenende mannen wat much vindt, wil Jasper ook best een plaatje van knuffelende mannen plaatsen. Als de krant de actie helemaal blokkeert, gaat het geld óf naar Femmes for Freedom óf terug naar de donateurs. ,,Onafhankelijk zijn ze niet, maar ik hoop wel dat ze een discussieplatform willen zijn'', zegt Jasper over het dagblad. ,,Ook als ze 'nee' zeggen, is dat nieuws. Dus voor de Celebrate Love-campagne is dit sowieso goed.''



De conservatieve stichting Civitas Christiana, die de pamfletten liet maken en de petitie tegen Suitsupply begon, begrijpt de ophef van vandaag niet. ,,De tolerantie geldt in Nederland alleen als je de juiste mening hebt, oftewel als je LHBT-zijn promoot'', zei leider Hugo Bos tegen het AD.