In quarantaine zittende Jetten (D66) wil thuis met rust gelaten worden en keurt ‘ongewenst huisbezoek’ boeren af

De boeren, lid van boerenactiegroep Farmers Defence Force waren dinsdagavond naar zijn huis gereden om hem een voedselpakket te brengen. Ze deden dit nadat Jetten bekend had gemaakt dat hij corona had en in thuisquarantaine zat.



Volgens Jetten hadden de boeren geen kwaad in de zin en hadden ze een vriendelijk gesprek. ,,Toch bekroop me ook enig ongemak. Ik vind – hoe aardig het gebaar ook bedoeld is – dat actiegroepen politici niet thuis moeten opzoeken. Als politicus sta ik graag iedereen te woord over alles wat met de stand van het land te maken heeft. Politici moeten ook bereid zijn om naar iedereen te luisteren. Ik ga dan ook altijd het gesprek aan. In de Kamer. Op het Plein. Op het Malieveld. In de Achterhoek. Waar dan ook Maar er is één plek waar dat niet hoort: thuis. En zeker niet ’s avonds in het donker onaangekondigd aan mijn voordeur.’’