In Syrië vermoorde ‘pater Frans’ niet zalig verklaard vanwege bagatelliseren misbruik

De geruchten dat de zaligverklaring van de baan is heeft de woordvoerder ‘van zoveel kanten gehoord’, dat hij ervan uitgaat dat het inderdaad niet doorgaat. Van der Lugt zou de belastende uitspraken hebben gedaan rond 2009, toen een groep West-Europese bezoekers bij hem was in Homs in Syrië. Hij zou de aandacht voor het misbruik overdreven hebben gevonden en de impact op en geloofwaardigheid van slachtoffers in twijfel hebben getrokken.

De bezoekers hadden melding gemaakt van de uitspraken, maar Van der Lugt zou vlak erna in het ziekenhuis zijn beland waardoor het nooit tot een berisping is gekomen. In het vooronderzoek naar de mogelijkheid tot zaligverklaring van de pater kwam het dossier omhoog.

Burgeroorlog Syrië

De 75-jarige Van der Lugt werd op 7 april 2014 vermoord in de tuin van zijn klooster in Homs, vermoedelijk door rebellen van Al-Nusra. De Nederlander is daar ook begraven. Het kloostercomplex was niet alleen zijn thuis maar ook een ontmoetingsplek voor mensen van verschillende geloven. Pater Frans wilde Homs niet verlaten tijdens de burgeroorlog. Terwijl de stad werd beschoten en inwoners uitgehongerd, hielp hij mensen die niet konden vluchten. Ook zette hij onder meer een centrum op voor gehandicapte kinderen, gaf psychotherapie en inspireerde duizenden jongeren, zowel christen als moslim, tijdens lange wandeltochten.

De oorlog die sinds 2011 in Syrië woedt, is volgens de woordvoerder van de Nederlandse Jezuïeten de reden dat de lokale bisschop nooit is begonnen aan het officiële proces tot zaligverklaring van Van der Lugt, ‘omdat die mensen daar wel iets anders aan hun hoofd hebben.’ Vanuit Nederland zouden wel de eerste stappen zijn gezet door het starten van vooronderzoek in 2019, schrijft het Katholiek Nieuwsblad.

Asielzoekers

Na de moord op Van der Lugt kwamen zo'n 250 Syrische asielzoekers uit heel Europa naar Nederland voor een hommage aan hem. Daarbij liepen ze van een bezinningscentrum in Helvoirt naar Nijmegen. De meeste deelnemers maakten ooit zo’n masir (het Arabische woord voor voettocht) mét pater Frans toen hun thuisland nog veilig was. ‘Pater Frans is dood maar zijn geest leeft voort’, was de gedachte. De Nederlandse vredesorganisatie PAX ondersteunde daarom de eerste Nederlandse masir naar Nijmegen, de stad waar pater Frans ooit filosofie studeerde.

Hij had zijn laatste jaren kunnen slijten in een klooster in laatstgenoemde stad, dat fungeert als verzorgingshuis van de Jezuïetenorde. Die mogelijkheid was hem twee maanden voor zijn dood aangeboden maar hij weigerde Syrië te verlaten.

Na zijn dood werd bekend dat de pater in Homs op spectaculaire wijze ook twee meisjes in veiligheid had gebracht die door hun Syrische vader uit Nederland waren ontvoerd. Hij bood de tieners en hun moeder onderdak in het klooster en gidste hen daarna door de bergen naar de grens met Libanon.

