In twee zinnetjes was mijn liefde voor vuurwerk geblust

Eerste kerst in Nederland, maar weinig te vieren: ‘Geen uitgebrei­de diners terwijl familie in schuilkel­ders zit’

Hoe vier je Kerstmis als het in je eigen land oorlog is? In het souterrain van de Rotterdamse Kom en Zie-kerk woont al ruim acht maanden een groep Oekraïners. Fysiek zijn ze aanwezig bij de muzikale kerstviering van de Pinkstergemeente, in hun hoofd zijn ze toch vooral in hun thuisland.

25 december