In Vietnam omgekomen Myrna (24) geëerd met speciaal carnavalslied

Ik heb Geleefd Ko overleed vlak na dit interview: hij hoopte dat de lente hem energie zou geven

15:00 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Kerkelijk was Ko van Krieken niet, maar hij had wel het gevoel dat er iemand over hem waakte. ‘Met hem praten zal wel een beetje helpen, want ik zit hier nog steeds', zei hij vlak voor zijn dood.