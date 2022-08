In VS beschoten commando Simmie (26) hielp Afghanen vluchten uit Kaboel

De commando die afgelopen weekend dodelijk werd getroffen bij een schietpartij voor een hotel in het Amerikaanse Indianapolis is de 26-jarige korporaal der eerste klasse Simmie Poetsema, bevestigt het Korps Commandotroepen.

Poetsema was een medic bij de commando’s en kreeg volgens zijn collega’s zijn vuurdoop toen hij vorig jaar zomer halsoverkop vanuit zijn vakantieadres richting Afghanistan werd gestuurd om te helpen met de evacuatie in Kaboel. Nadat de taliban de macht hadden overgenomen, wilden duizenden mensen het land ontvluchten, onder wie veel tolken die voor buitenlandse militairen hadden gewerkt. Zij vreesden voor hun levens. ,,Terwijl de chaos rondom het vliegveld opliep was het onder andere Simmie die op inventieve wijze een nieuwe toegangsweg creëerde waardoor de commando’s in staat waren honderden Nederlandse staatsburgers en Afghanen te evacueren”, laten zijn kameraden weten, die nog in de Verenigde Staten zijn.

Volledig scherm Simmie Poetsema (26, links) had afgelopen zomer zijn vuurdoop bij de commando's; hij hielp bij de evacuatie van Afghaanse vluchteling in Kaboel. © Defensie Zijn onderscheidende optreden beperkte zich niet alleen tot doortastend handelen, maar vooral ook door zijn diepe wens om anderen te helpen. ,,Als medic was Simmie altijd daar waar hij het verschil kon maken.”

Poetsema raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag levensgevaarlijk gewond toen er vermoedelijk vanuit een auto op een groepje Nederlandse militairen werd geschoten voor het hotel waar ze verbleven. Ook twee andere commando’s raakten daarbij gewond, maar waren bij kennis en nog aanspreekbaar.

Poetsema overleed twee dagen na het schietincident in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, in het bijzijn van familie en collega’s. Vermoedelijk nog deze week wordt hij overgebracht naar Nederland.

Geen vechtersbaas

Waarom iemand het vuur opende op de Nederlanders onderzoekt de politie. De burgemeester van Indianapolis, Joe Hogsett, maakte maandag bekend dat er vermoedelijk een ruzie is geweest in een bar, waarna de Nederlandse militairen teruggingen naar hun hotel. ,,Dat geschil is uiteindelijk opgelost door een pistool te trekken en op andere mensen te schieten’’, zei Hogsett die sprak van een tragedie.

De commando’s treden nu naar buiten omdat ze vinden dat er onterecht het beeld ontstaat dat Poetsema een vechtersbaas zou zijn, iets wat zijn collega’s resoluut bestrijden. Drager van de Militaire Willemsorde Gijs Tuinman kon zich er eerder deze week al helemaal niets bij voorstellen en noemde het overlijden ‘heel triest’. Tuinman werkte niet direct met de commando, maar kent hem van het surfen, een gedeelde passie. ,,Hij kon dat veel beter dan ik. Ik ben weleens bij Ouddorp met hem in zee geweest, waarbij de golven echt pittig waren. Ik was blij dat hij achter mij een oogje in het zeil hield. Hij stond voor zijn maten en was zo’n supergoeie gast.”

De Nederlandse militairen overnachtten in de Amerikaanse stad om zo realistisch mogelijk te kunnen oefenen. Ze deden dat in een speciaal nagebouwd dorp, het Muscatuck Urban Training Center. De schietpartij gebeurde buiten deze training en in de vrije tijd van de militairen.