In Zuid-Afrika overvallen toeristen terug in Nederland

De groep Nederlandse toeristen die zondag in Zuid-Afrika werd overvallen, is weer terug in Nederland. Bij het hoofdkantoor van reisorganisatie Fox in Hoofddorp worden ze herenigd met hun familie. ,,Ze moeten een trauma verwerken'', aldus Heleen Kamp van de ANWB. ,,Ze zijn vooral blij herenigd te zijn met hun familieleden en vrienden.''