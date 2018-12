Inbrekers hebben een voorkeur voor de vrijdag en de zaterdag

RTL-journalist voelt zich 'genaaid' door Shownieuws en Evert Santegoeds

20 december Technologie-journalist Daniël Verlaan (29) voelt zich in het ootje genomen door Shownieuws en Evert Santegoeds uit Helmond. De gevierde journalist van RTL werkte ‘met alle plezier’ mee aan een interview over het beter beveiligen van internetaccounts, maar tot zijn verbazing trok Santegoeds in de uitzending zijn technische kennis in twijfel. ,,Ik voel mij ontzettend genaaid.”