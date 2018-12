Inbrekers vooral tijdens feestdagen actief, Utrecht is favoriet

Tijdens de kerstdagen, oudjaarsdag en nieuwjaarsdag, is de kans een stuk groter dat inbrekers toeslaan. Het gaat om een verhoogd inbraakrisico van 124 procent ten opzichte van andere dagen in het jaar. Dit blijkt uit onderzoek van het Inboedelverzekering Informatie Centrum (IIC), dat politiedata van de afgelopen vijf jaar onderzocht, inclusief inbraakcijfers van 2018 tot en met de maand november.

Uit deze gegevens blijkt dat de laatste week van het jaar het populairst is onder inbrekers. Tijdens de ruim 2 weken durende kerstvakantie is er bijvoorbeeld 66 procent meer kans op inbraak vergeleken met veertien gemiddelde dagen van het jaar. Tijdens de kerstdagen en Oud- en Nieuwjaarsdag is er zelfs sprake van een verhoogde inbraakkans van 124 procent ten opzichte van andere dagen.

Minder inbraken

IIC concludeert dat in 2018 voor het vijfde jaar op rij minder inbraken hebben plaatsgevonden dan het jaar ervoor. In 2017 (januari tot en met november) werd in totaal zo'n 46.915 keer ingebroken. Dit jaar (januari tot en met november) is er bijna 42.000 keer ingebroken, waarmee het aantal inbraken met bijna 11 procent is gedaald. Negatieve uitschieter is afgelopen november. Dit jaar waren er bijna een kwart méér inbraken (5.731 inbraken) dan vorig jaar in november (4.621 inbraken).

Volledig scherm © DG

Utrecht

Hoewel de meeste inbraken plaatsvinden in Amsterdam, is de kans dat er wordt ingebroken in Utrecht het grootst. Per inwoner vinden hier namelijk de meeste inbraken plaats en de kans op inbraak ligt hier 160 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook in de directe omgeving van Utrecht is er een verhoogd risico op een inbraak. Zeist (158 procent extra risico) en de Bilt (125 procent extra risico) bezetten de top 3 van plaatsen met de meeste inbraken per inwoner.

Benieuwd naar het aantal inbraken in de afgelopen vijf jaar, per gemeente? Bekijk dan hier de interactieve kaarten van het IIC.