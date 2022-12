Inburgeren asielzoekers loopt vertraging op, ondanks nieuwe wet

Op de vloer liggen negen slachtof­fers tussen de patronen­hul­zen: zo oefent de politie een klopjacht op terroris­ten

In het diepste geheim oefenen speciale teams van de politie geregeld een terroristische aanslag in Nederland. Deze krant mocht exclusief meekijken bij zo’n in scène gezette aanslag. ,,Als een vrachtwagen een markt oprijdt, weet je niet direct of het een terroristische daad is of een ongeluk.”

18 december