Indrukwekkende erehaag bij stille tocht voor doodgereden Wijchenaar Sebastiaan (42)

Dode hond gevonden in doos langs de snelweg; wie weet er meer over deze Jack Russell?

26 november Wie weet er meer over de dode Jack Russell die gisteravond in Maarssen werd gevonden? Bij het viaduct over het Jan van Wijkpad in Maarssen werd een met elektrodraden dichtgebonden en verzwaarde doos gevonden, waarin een zak zat met daarin een dode hond. De dierenbescherming laat de hond laten onderzoeken om te achterhalen wat er is gebeurd.