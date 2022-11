Indrukwekkende erehaag voor overleden wijkagente Kim (33): ‘Een respectvol, waardig afscheid’

Voor zover het oog reikte was een enorme rij politieagenten bij het afscheid van Kim Minnee te zien. Zij vormden een indrukkwekkende erehaag voor de onlangs op jonge leeftijd overleden wijkagente, die werkzaam was in Zoetermeer.

‘Een respectvol, waardig afscheid van Kim. De verbondenheid als collega’s maakt me trots’, schrijft politieagent Johan Dubbeldam op Twitter. De uitvaart in crematorium en uitvaartcentrum Rhijnhof in Leiden was in besloten kring. Wel waren tientallen collega’s aanwezig om Minnee de laatste eer te bewijzen.

Minnee overleed zondag 20 november toen zij onderweg was naar haar werk in Zoetermeer. Een dag ervoor liep ze nog mee met de Sinterklaasintocht in de stad, waar zij als wijkagente werkzaam was in Palenstein en Dorp. De pas 33-jarige Minnee werd die ochtend rond half negen gevonden in het water bij de Weipoortseweg in Zoeterwoude. Hulpdiensten hebben haar lichaam uit het water gehaald en haar geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie liet weten dat er geen sprake was van een misdrijf, maar een noodlottig ongeval.

Reacties

Na het overlijden van Minnee regende het reacties vanuit het hele land op sociale media. ,,Ze was een vrolijke jonge en energieke vrouw die volop in het leven stond”, liet collega en wijkagent Rob Doorneveld eerder weten. Het politiebureau in het centrum van Zoetermeer hing de vlag halfstok ter nagedachtenis aan hun overleden collega.

Voordat Minnee in april 2021 naar Zoetermeer kwam, werkte ze jarenlang in Zwanenburg (Haarlemmermeer). Een groot gedeelte van het basisteam Haarlemmermeer was vanochtend aanwezig bij het afscheid. Dubbeldam: ‘In de hoop te kunnen bijdragen aan een waardig afscheid.’

Volledig scherm Uitvaart wijkagente Kim Minee. © Eric van Lieshout

