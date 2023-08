Indy wil haar bij Stint-drama overleden zusjes Nina en Liva ‘trots maken en laten zien dat je blij kan zijn’

Vijf jaar geleden kwamen in Oss vier kinderen om het leven toen de Stint waarin ze zaten, werd aangereden door een trein. Indy - toen elf jaar - zat ook in die Stint en overleefde het ongeluk, zij het zwaargewond. Zij vertelt in de RTL-documentaire ‘Vijf Jaar Na De Stint’ - zondag om 22.25 te zien op RTL 4 - over die dag, haar langdurige revalidatie en het verlies van haar twee omgekomen zusjes.

Weet niet meer welke liedjes

Indy vertelt in het gesprek met Humberto Tan dat zij op die dramatische dag - 20 september 2018 - nog liedjes zaten te zingen in de Stint, net voordat die geraakt werd door een trein. ,,Ik weet niet meer welke liedjes, maar het was heel gezellig.” Na de zware klap kwam ze terecht in de bosjes naast het spoor. Ze werd er bijgestaan door een ‘aardige man'. ,,Dat is het beste geweest op dat moment. Ik wist niet wat er aan de hand was. Anders was ik misschien in totale paniek geraakt en had het anders kunnen aflopen.”

Wendy en Erwin van Hees, de ouders van Dana en Liva, hoorden via een vriendin op hun werk van het ongeval, waarbij naast hun dochtertjes ook de Osse meisjes Fleur en Kris om het leven kwamen. Ook hoorden ze toen dat hun dochter Indy bij het spoordrama zwaargewond raakte. Twee agenten kwamen het hun vertellen. Wendy van Hees viel flauw van de schrik en emoties. Edwin van Hees: ,,Ik wilde vooral ook weten hoe het met Indy ging.”

Voor het leven vechten

Later moesten de ouders hun dochter Indy vertellen dat haar zusjes Dana en Liva waren omgekomen bij het ongeval. Wendy van Hees: ,,Ga dat maar eens vertellen. Het woord dood is heel moeilijk. Zeker omdat zij nog voor haar leven aan het vechten is.” Indy zelf verkeerde dagenlang in coma en heeft de afgelopen jaren een lange revalidatie achter de rug. Ze moest met hulp van een rollator en krukken helemaal opnieuw leren lopen. Inmiddels heeft ze haar middelbare school achter de rug en wil met een opleiding voor interieurdesign beginnen.

In de RTL-documentaire vertelt dat ze door de 'tegenslagen’ sterker is geworden. ,,Mijn doel is om door te gaan en mijn zusjes trots te maken. En hen te laten zien wat je kan bereiken, hoe sterk je bent en - al klinkt dat raar - dat je ook blij kan zijn.”