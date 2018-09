Ineens weer sterke stijging moord en doodslag in Nederland

Vooral mannen stierven door geweld: 112 mannen kwamen zo aan hun einde, terwijl er 46 vrouwelijke slachtoffers werden geteld. Bij de mannen was in 29 procent van de gevallen sprake van geweld in het criminele circuit. Bij vrouwen was juist, voor zover de dader (of verdachte) bekend is, in 39 procent sprake van een partner of ex als dader. In niet alle zaken is vonnis gewezen.