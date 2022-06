Ineens wist ik weer waarom mijn sympathie voor sommige boeren was verdampt

Vlaardingen Tienermei­den in volle vaart geschept door motorrij­der zonder rijbewijs: ‘Één groot drama’

De 24-jarige motorrijder die vrijdag hard in botsing kwam met twee tienermeisjes op een scooter, had volgens de politie geen rijbewijs. Hij zou bovendien te hard hebben gereden. Door het ongeluk, waardoor de 16-jarige Zara in kritieke toestand in het ziekenhuis belandde, verkeert Vlaardingen al dagenlang in shock.

22:57