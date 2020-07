Ineke (83) moet haar appeltjesgroene woning definitief overschilderen: ‘Ik ben er erg verdrietig over’

De Helderse krijgt de verplichting om haar woning zelf over te schilderen. Als zij dit niet doet, mag de gemeente dit doen op haar kosten. De geelgroene voor- en achtergevel van de woning is volgens het college van burgemeester en wethouders van Den Helder te fel en wijkt te veel af van de andere woningen in de wijk. Die afwijking is volgens het gemeentebestuur zo groot dat sprake is van een zogenoemd welstandsexces. Daarmee overtreedt zij de Woningwet.

,,Waar bemóéien ze zich mee?’’

De zaak rondom de appeltjesgroene woning van Ineke van Amersfoort loopt al een tijd. In 2017 besloot de Helderse haar woning een nieuw kleurtje te geven. De gemeente en een aantal omwonenden waren het hier niet mee eens en eisten dat de woning een meer gangbare kleur zou krijgen. Van Amersfoort was het hier niet mee eens: ,,Ik word gewoon vrolijk van die kleur’’, vertelde ze destijds aan lokale media. ,,Andere woningen zijn zwart of grijs, dat vind ik hartstikke lelijk. Maar daar klaag ik toch ook niet over? Als ze zich aan iets ergeren, moeten ze hun rolgordijn naar beneden doen. Waar bemóéien ze zich mee?’’ De bewoonster van het appeltjesgroene huis besloot een rechtszaak aan te spannen.

De rechter gaf de gemeente gelijk, maar daar besloot van Amersfoort zich niet bij neer te leggen. ,,Ik moet van de rechter meteen beginnen met overschilderen, maar denkt u nou werkelijk dat ik dat ga doen? Nee, natuurlijk niet”, zei de vrouw toen. Ze ging in hoger beroep.



Tot een nieuwe uitspraak in de zaak besloot de gemeente haar niet te verplichten om de woning over te schilderen. Toch lijkt er nu een eind te komen aan de kleurrijke woning aan de Pluto, want ook de Raad van State stelt dat er sprake is van een welstandsexces. De Afdeling bestuursrechtspraak benadrukt dat het er niet om gaat of de fel geelgroene kleur van het huis ‘mooi of vrolijk’ is, maar om de vraag of deze kleur zodanig afwijkt van de welstandseisen van de buurt. Dat is het geval.