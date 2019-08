Ineke verkoopt lingerie aan huis: ‘Mensen geven zich letterlijk bloot aan mij’

Extra onderzoek naar veiligheid FC Utrecht-stadion na dakdrama AZ

19:42 Extra onderzoek moet uitwijzen of het stadion van FC Utrecht veilig is. Met name de lasverbindingen van stadion Galgenwaard worden op korte termijn onder een technisch vergrootglas gelegd. Aanleiding is het dakdrama bij AZ. Dit stadion had dezelfde constructeur als in Utrecht.