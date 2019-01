Ingeborg (42) leeft met hersentumor: Ik vind de dood een ontzettende K.U.T-uitvinding

,,Ik vind de dood een ontzettende K.U.T-uitvinding. Ik weet niet of dat in de krant mag... Schrijf anders dat het een klote-uitvinding is. Een ruk-uitvinding! Vooral als je jonge kinderen hebt.’’



Haar jongste was tien weken toen bij Ingeborg van Beek (42) een hersentumor werd geconstateerd. Ze had een epileptische aanval gekregen tijdens het voeden van de baby. Werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De kanker in haar hoofd bleek van het dodelijke soort en niet veel later lag ze op de OK. ,,Bij de operatie is meer dan 90 procent van de tumor weggehaald. Het restje dat achterbleef groeit, maar nog niet zo hard dat een vervolgbehandeling moet worden ingezet.’’