Ingeborg blokkeert vandaag naakt de A12: ‘Dat maakt de actie sympathiek, ludiek en vrolijk’

Brief over bezuini­ging op eten in bejaarden­huis was een fout: ‘Had nooit verstuurd mogen worden’

De brief met aangekondigde bezuinigingen op het eten bij het Delftse verzorgingshuis Die Buytenweye had niet zo verstuurd moeten worden, meldt zorgverlener Pieter van Foreest. Oudere bewoners kregen te horen dat maaltijden voortaan precies worden afgewogen om kosten te besparen. ‘Het spijt ons’, schrijft de zorgorganisatie in een nieuwe brief.

27 januari