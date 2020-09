Ingehaald door een virus dat we al zeven maanden kennen: hoe kan dat?

Virus hield zich in augustus nog koest (maar in september niet meer)

Sinds de versoepelingen van 1 juni, toen veel maatregelen van de eerste golf werden losgelaten, hebben we bijna vier maanden de tijd gehad om het virus te ‘volgen’. En als je naar de wiskunde achter het virus kijkt, kent die (wanneer reproductiegetal R boven de 1 ligt) een logisch verloop. Een patiënt wordt twee, dat wordt vier, vervolgens acht, daarna zestien, enzovoort. Als je de snelheid waarmee het virus zich verspreidt kent, kun je in theorie voorspellen hoeveel besmettingen er volgende week, volgende maand of over twee maanden zijn.