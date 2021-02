Ingrid is niet de enige moeder die neergestoken zoon (15) voor zijn leven zag vechten: ‘Ze zijn steeds jonger’

Inwoners van Moskou mogen stemmen over de terugkeer van ‘Bloedige Felix’

25 februari De bewoners van Moskou kunnen vanaf donderdag een week stemmen over de vraag of het standbeeld van de stichter van de geheime dienst van de Sovjet-Unie moet terugkeren in het centrum van de stad. Het standbeeld van Felix Dzerzjinski (1877-1926) werd in 1991 door een woedende menigte neergehaald, maar is bewaard gebleven in en speciaal park vol met weggesleepte Sovjethelden.