Ingrid verloor dierbare ring van haar overleden man: ‘Grond zakte onder mij vandaan’

Mest-explosie met ‘vliegende koeien’ bij boer Henk was bepaald niet de eerste in dit soort stal, blijkt nu

De grote mestexplosie die begin dit jaar plaatsvond in een stal in Maarsbergen was niet de eerste in zijn soort. Al vier keer eerder vond een explosie plaats in een melkveestal met een emissiearme vloer, blijkt uit het antwoord dat minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaf op de kamervragen die onlangs werden ingediend.

14:26