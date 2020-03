Ingrijpend besluit OM: alleen zwaarste verdachten worden opgepakt

Vanwege de coronacrisis pakt de politie verdachten van lichte strafbare feiten tijdelijk niet meer op. Arrestaties op heterdaad gaan gewoon door, net als in zaken waarbij sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden.

Justitie hoopt hiermee de verlaagde capaciteit in de strafrechtketen minder te belasten. Sinds dinsdag behandelen rechtbanken alleen nog urgente zaken. Ook wil justitie met de ingrijpende maatregel ‘de risico’s op verspreiding van het virus en in het bijzonder de kans op een uitbraak in de penitentiaire inrichtingen’ beperken.

De politie benadrukt dat aanhoudingen op heterdaad wél doorgaan. ,,De veiligheid op straat en het naleven van de waarden van de rechtstaat zijn voor de politie belangrijke uitgangspunten in ons handelen. Ook in geval van verward gedrag dat wijst op gevaar voor de veiligheid van de persoon zelf of anderen, grijpen we in.”

Buiten heterdaad is de politie op dit moment terughoudend met het arresteren en voorgeleiden van verdachten. Een kruimeldief zal niet snel worden voorgeleid, een geweldpleger wel.

Niet op bezoek

Justitie heeft meer maatregelen moeten nemen in verband met het coronavirus. Zo is sinds dit weekend bezoek aan gevangenissen niet meer mogelijk. Gedetineerden mogen wel vaker bellen of Skypen om contact te houden. In het kader van de rechtsgang mogen advocaten hun cliënten nog wel bezoeken.

Ook worden sinds vandaag geen werkstraffen meer uitgevoerd. ,,We merkten dat het op een verantwoorde en veilige manier uitvoeren van de werkstraffen onder druk kwam te staan omdat (fysiek) contact niet te vermijden is en het werken in groepen daar nu eenmaal bij hoort”, aldus directeur Johan Bac van Reclassering Nederland. ,,Bovendien zagen we dat steeds meer externe werkstrafprojecten sluiten, waardoor de druk toeneemt op de uitvoering.”

MH17

Rechtbanken zijn sinds vandaag vrijwel gesloten. Alleen urgente zaken gaan door, die bijvoorbeeld gaan over de hechtenis van verdachten, faillissementen, uithuisplaatsingen of ondertoezichtstellingen. Bij geen van de rechtszaken mag publiek aanwezig zijn. Ook het MH17-proces zal op 23 maart verder gaan zonder publiek of pers. Belangstellenden kunnen de zaak via een livestream volgen.