Initiatiefnemers referendum sleepwet moeten volop aan de bak

De aftapwet, ook wel sleepwet genoemd, is omstreden vanwege de extra bevoegdheden die de AIVD en MIVD hierdoor krijgen. Zo zouden de diensten vanaf januari alle bewoners van een wijk mogen afluisteren, als er ook maar één verdacht persoon in de buurt woont. Telefoons, computers en smart-tv's worden daarbij gehackt.



Volgens de rijksoverheid is de wet nodig om Nederland te beschermen tegen ‘voorbereiding van een terroristische aanslag of het hacken van belangrijke systemen’. Verschillende grote organisaties, zoals Amnesty International en Privacy First, zien dat anders. Zij vinden de maatregelen te ver gaan.



Gijzen sluit zich daarbij aan: ,,Ik vroeg mezelf af: wil ik dit wel? Daarnaast had ik het idee dat veel mensen helemaal niet door hadden dat dit ging gebeuren.''



De Eerste Kamer heeft de wet, die onderdeel is van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, al op 11 juli aangenomen. ,,Toch willen we alsnog aan de noodrem trekken. Met een referendum komt er in elk geval een maatschappelijk debat over privacy'', aldus Gijzen. Daarom stelde ze samen met vier andere studenten van de UvA de petitie op.