Injecties in gewrichten kunnen artrosepatiënten van pijn af helpen

De grootste groep patiënten - dertig procent - heeft artrose in de knie. Daarom proberen onderzoekers eerst in de knie meer te ontdekken over de oorzaken. Voor de behandeling van de klachten hebben ze drie soorten injecties op het oog. Karperien: ,,Pilletjes werken niet. Die grijpen in op alle gewrichten terwijl de meeste patiënten last hebben op een of twee plekken. Dan zijn de bijwerkingen te groot.”



De injecties in de gewrichten zijn in het begin vier keer per jaar nodig. De onderzoekers hopen dat uiteindelijk terug te brengen naar twee keer per jaar. Ze verwachten dat patiënten veel minder pijn krijgen en beter kunnen bewegen. ,,Ons doel is natuurlijk om artrose te genezen, maar ik denk niet dat dat nu al lukt. Ik verwacht wel dat we voor een grote groep patiënten een behandeling zullen hebben doordat we een betere diagnose kunnen stellen”, zegt Karperien.