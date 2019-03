Inkomsten waterschappen met 9 procent gestegen

‘Ongemakke­lij­ke’ thuiswin­naar Miljoenen­jacht mikpunt van spot op social media

6:56 De 48-jarige Thomas uit Enschede heeft zondagavond 214.000 euro gewonnen in het RTL-programma ‘Miljoenenjacht’. De Tukker sloot een goede deal, want in zijn eigen koffer, nummer 19, zat slechts 50 euro. Op social media ging het echter vooral over thuiswinnaar Cornelis.