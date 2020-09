Inlichtingendienst kan al twee jaar data tappen, maar toezichthouder maakt zich nog steeds zorgen

Over de Wiv woedde in 2018 een fel maatschappelijk debat. Bij een referendum in maart 2018 stemde 49 procent van de kiezers tegen invoering ervan. Het kabinet paste de wet toen op enkele punten aan en voerde hem op 1 mei 2018 in. Grootste debatpunt was de mogelijke tot het inzetten van een ‘sleepnet’ door de veiligheidsdiensten: die kunnen dan door het zetten van een tap op internetkabels grote hoeveelheden informatie binnen halen. Daarbij zit dan ook informatie van burgers die niets te maken hebben met het onderzoek van de inlichtingendienst.

De inlichtingendiensten mogen die data drie jaar bewaren, maar moeten in die periode die data wel zo selecteren dat er alleen gegevens overblijven die relevant zijn voor het onderzoek. Data van mensen die geen bedreiging voor Nederland zijn, moet worden verwijderd. ,,De diensten zijn voorbereid op deze bulkinterceptie, maar de vertaalslag naar de praktijk behoeft nog de nodige aandacht", schrijft toezichthouder CTIVD. Een woordvoerder stelt dat ‘bepaald beleid van boven niet lijkt te werken op de werkvloer'.

De toezichthouder stelt sowieso dat ‘de omzetting van de wet naar de praktijk zorgen baart'. ,,De diensten hebben hier nog onvoldoende bereikt.” De CTIVD meldt ook dat de inlichtingendienst AIVD en MIVD (de militaire inlichtingendienst) in de praktijk het ‘sleepnet’ nog niet hebben uitgegooid.

Bulkdata

De toezichthouder was eerder al kritisch over de bulkdatasets die de inlichtingendiensten nu al verkrijgen en bewaren, zoals die met passagiersgegevens van vliegtuigmaatschappijen . Die worden nu vaak langer bewaard dan wettelijk mag. De toezichthouder komt op 22 september met een apart rapport daarover.

Quote Er is onvoldoen­de aandacht geweest voor de implementa­tie van de wet

De toezichthouder stelt ook dat de invoering van de Wiv in feite is onderschat. ,,Na vier rapportages kan de CTIVD niet tot een andere conclusie komen dan dat een belangrijke oorzaak voor de achterstand in het implementatieproces en de daarmee samenhangende risico’s op onrechtmatig handelen van de diensten erin gelegen is dat er bij de totstandkoming van de Wiv onvoldoende aandacht is geweest voor de implementatie van de wet.” Dat komt onder meer omdat de diensten geen extra geld hebben gekregen om alle processen en de praktijk goed te kunnen voorbereiden. Ook is van tevoren niet goed nagedacht over de consequenties van de invoering van de wet op de werkwijze van de diensten. Maar: ,,De CTIVD concludeert dat beide diensten in de afgelopen twee jaar hard hebben gewerkt en een goede koers hebben ingezet.”

Bekijk hieronder onze trending nieuwsvideo's:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.