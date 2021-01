Inmiddels weten we wat de thuisscholing vooral oplevert: heel veel schuldgevoel en tekortschieten

jaarwisseling LIVE | Weinig vuurwerk­slacht­of­fers, brandweer bijna 4000 keer gealar­meerd, veel autobran­den

1 januari Hoewel de jaarwisseling in het land in algemene zin rustig verliep, zijn op verschillende plekken wel ongeregeldheden ontstaan. Het gaat vooral om brandjes, vuurwerkincidenten en vechtpartijen. Politiebondvoorzitter Jan Struijs noemt ook veel lokaal geweld tegen agenten. ,,Het was zeker geen rustige oud en nieuw, maar ook geen veldslag.’’ We houden je hier live op de hoogte van al het nieuws rond de jaarwisseling.