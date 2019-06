Inspectie Gezondheidszorg waarschuwt voor AED's zonder keurmerk

Het gaat om AED's van de merken Telefunken en HeartReset, geproduceerd vanaf 18 juli 2016, week 29 met productienummer 1629. Daarvan zijn er, voor zover bekend, 99 verkocht in Nederland. Als ze worden gebruikt om personen, met een hartstilstand, te reanimeren kan dat gevaarlijk zijn. De mate van het risico kan IGJ niet aangeven.



Een AED (automatische externe defibrillator) stuurt een elektrische schok naar het hart om het hartritme weer op gang te brengen. Op verschillende plaatsen in Nederland hangen reanimatieapparaten, zowel in zorginstellingen als in bedrijven en sportclubs. Of de gemelde apparaten allemaal in Nederland hangen is niet zeker.



IGJ heeft heeft vergelijkbare instellingen in het buitenland gewaarschuwd. Naar alle waarschijnlijkheid zijn in de rest van Europa zo'n 3500 van de EAD's verkocht. Hoewel er zich, voor zover bekend, geen incidenten hebben voortgedaan met AED’s van de betrokken typen, roept de inspectie op om de serienummers te controleren.