Inspectie onderzoekt organisaties die betrokken waren bij behandeling van schizofrene AH-steker

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft dinsdag bekendgemaakt dat ze de handelswijze van justitiële organisaties die betrokken waren bij onder meer de begeleiding en behandeling van Jamel L., gaan onderzoeken.

Jamel L. (56) stak vorige week dinsdag, gekleed in een hoody en zes minuten nadat de supermarkt opende, Antoneta, een 36-jarige invaller op de broodafdeling, neer. Toegesnelde agenten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar ze overleed in de winkel aan haar verwondingen. De steekpartij vond plaats voor de ogen van andere medewerkers. De dader liep daarna ogenschijnlijk kalm en met bebloede handen de winkel uit. De verdachte kon een paar honderd meter van de supermarkt uiteindelijk door twee agenten onder schot worden gehouden en gearresteerd. Het motief van de daad is nog onduidelijk. Volledig scherm De 36-jarige Antoneta kwam vorige week dinsdag om bij de dodelijke steekpartij in de Albert Heijn © Jos van leeuwen | Privéfoto

L. deed begin april 2023 wegens onvoldoende inkomen een bijstandsaanvraag bij het Haagse Daklozenloket. Met een paar tientjes leefgeld op zak liep hij weer naar buiten. Op 12 juni, acht dagen voor de dodelijke steekpartij in een Haagse Albert Heijn, meldde hij zich opnieuw bij de gemeente. Dit keer vroeg hij om een opvangplek. Die werd geweigerd. Hij zou door zijn verwarde en onrustige gedrag niet kunnen functioneren in een groep en een mogelijk gevaar zijn voor andere daklozen.

Tijdens die contacten met Haagse gemeentemedewerkers was L. namelijk ‘verbaal agressief en intimiderend’, schrijft burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de gemeenteraad. Daarom kreeg hij een tijdelijk toegangsverbod voor onder meer het stadhuis en gemeentekantoren.

De politie werd op de hoogte gesteld van L.’s gedrag. Het ging in dat gesprek over ‘de zorgen die er bestaan ten aanzien van de persoon in kwestie’. ‘Deze zorgen sluiten aan bij de melding die is gedaan bij het Zorg- en Veiligheidshuis, waarin gemeente, politie en OM met andere partners samenwerken.’

L. is sowieso bepaald geen onbekende van de politie. Als twintiger (begin jaren negentig) werd L. in Nederland al tot tien jaar cel veroordeeld voor poging tot moord en afpersing. Hij kreeg tbs opgelegd. Tijdens het tbs-traject wist hij te vluchten naar Groot-Brittannië. Hier werd hij in 2007 veroordeeld wegens een bedreiging met een mes en een zware mishandeling van een verpleegster. L. zou lijden aan schizofrenie en heeft waanideeën. Jamel noemt zich ook wel Jamil Arafat Al Asadi, ‘profeet en stichter van de religie van het ‘Hawaïaans Koninkrijk’.

De Britse rechter waarschuwde dat L. nooit meer op vrije voeten mocht komen ter bescherming van de samenleving. Desondanks koos de Britse overheid ervoor om Jamel in 2013 onherroepelijk het land uit te zetten, op grond van de publieke veiligheid. In Nederland kreeg Jamel wederom een psychose en werd hij opgepakt voor bedreiging en daarna in een psychiatrische kliniek geplaatst. Die kliniek stuurde hem na anderhalf jaar weer naar Curaçao, waar de problemen opnieuw begonnen.

L. stond in 2018 in Curaçao terecht voor onder meer vernieling en bedreiging. In de stukken staat dat is geconstateerd dat Curaçao niet beschikt over een geschikte inrichting voor hem en dat behandeling van L. in een tbs-kliniek in Nederland ‘mede in verband met de daaraan verbonden kosten’ onmogelijk is gebleken. Nederland kan een tbs-behandeling overnemen die door rechters op Curaçao is opgelegd.

Op enig moment is L., die dus al eerder in Nederland verbleef en daar in aanraking met justitie kwam, weer naar Nederland gekomen. Het Openbaar Ministerie zei dat de man sinds september 2022 in verschillende regio’s is opgepakt. Op 9 juni werd hij door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor bedreiging. Het OM had in die zaak verzocht dat hij opgenomen zou worden in het Pieter Baan Centrum, maar dat verzoek wees de rechtbank af. Hij kreeg uiteindelijk een straf die gelijkstond aan zijn voorarrest en hoefde dus niet weer de cel in. Een woordvoerder van de rechtbank meldde daar donderdag over dat de rechters niet op de hoogte waren van de tbs die de man op Curaçao opgelegd had gekregen. En ook niet van een eerdere veroordeling in Engeland.

