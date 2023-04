Inspectie: personeel mag geen geweld gebruiken tegen asielzoekers in ‘aso-azc’ (maar van staatssecretaris mag het wel)

Dat schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid woensdag in een brief aan staatssecretaris Van der Burg (asiel). De buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) hebben niet de ‘vereiste wettelijke bevoegdheid’ om geweld te gebruiken op de locatie. De inspectie vraagt de staatssecretaris daarom ‘het fouilleren en toepassen van geweld op de locatie te stoppen'. Van der Burg laat in een reactie weten dat volgens hem het gebruik van geweld wel toegestaan is.

Overlast

Wat in de volksmond het ‘aso-azc’ wordt genoemd, heet officieel de Handhavings- en Toezichtlocatie (HTL). Op de locatie in Hoogeveen verblijven asielzoekers die vanwege hun gedrag uit een normaal azc zijn gezet. Ze zorgden daar voor overlast, zoals vernielingen of bedreigingen, voor andere bewoners en de omgeving. Op de locatie geldt een veel strenger regime dan op een gewoon azc: bewoners krijgen er geen leefgeld en mogen ook niet zomaar de locatie verlaten. Wie wel weggaat, verspeelt daarmee zijn recht op opvang in een azc. Veel bewoners kampen met verslavingen of psychische problemen.

Vorig najaar stelde de inspectie al dat het COA-personeel in de HTL geen geweld mag gebruiken tegen de bewoners. Dat gebeurde wel, zo bleek uit het rapport. De inspectie bezocht de locatie, bekeek camerabeelden en vond toen ‘talrijke voorbeelden’ waarin begeleiders klappen of schoppen uitdeelden aan de asielzoekers. Ook werden de migranten ‘uitgelachen en uitgescholden’. De inspectie schreef toen ‘het geen gemakkelijke groep bewoners is’, maar dat dit het gebruik van geweld niet rechtvaardigt.

Een deel van de bewoners bestaat uit zogenoemde veiligelanders: vaak Marokkaanse of Algerijnse asielzoekers die in Nederland niet voor asiel in aanmerking komen. De speciale opvang werd in het leven geroepen na veel klachten van burgemeesters over de overlast. Er is plek voor 50 asielzoekers, tijdens de bezoeken van de Inspectie waren er 25 bewoners.

De inspectie roept het COA ‘nogmaals op het personeel extra ondersteuning en zorg te bieden om hun moeilijke taak uit te kunnen voeren’. ,,Voor medewerkers is het nu onduidelijk hoe zij de-escalerend kunnen optreden als vreemdelingen zich grensoverschrijdend of agressief gedragen.” Het COA zou nog bekijken welke trainingen er zijn op het gebied van verslavingszorg, trauma’s en psychiatrie.

‘Geweld mag wel’

Staatssecretaris Van der Burg schrijft in een reactie aan de Tweede Kamer dat ‘de medewerkers van hun werk in de HTL onder moeilijke omstandigheden doen'. ,,Ze zorgen voor de opvang van een groep asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken, bijvoorbeeld door herhaaldelijk agressief gedrag of het aanrichten van vernielingen. Dit soort gedrag zet het veiligheidsgevoel van medewerkers, omwonenden en ondernemers bij opvanglocaties onder druk. Dat is absoluut onaanvaardbaar.”

Van der Burg stelt ook dat hij anders aankijkt tegen de bevoegdheden die de boa’s mogen gebruiken om de veiligheid te handhaven. ,,De boa’s kunnen volgens mijn beoordeling in onveilige situaties dwang en geweldsmiddelen toepassen op basis van hun wettelijke taak in het vreemdelingentoezicht. Dat geldt ook wanneer van het gedrag van een asielzoeker dreiging uitgaat richting medewerkers van het COA. Op deze manier handhaven de boa’s de veiligheid van zowel de medewerkers als de bewoners.” Dat geweld moet dan wel proportioneel zijn, vindt hij.