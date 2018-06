Inspectie zet drones in om overtredende vissers op te sporen

Het inzetten van drones moet volgens de NVWA de pakkans vergroten bij het opsporen van illegale praktijken van beroepsvissers. Dan gaat het bijvoorbeeld om het gebruiken van meer netten dan toegestaan is, een te grote netwijdte of vissen wanneer dat niet is toegestaan.



Woordvoerder Rob Hageman van de NVWA laat weten: ,,We gaan dit doen vanwege de efficiëntie. Binnen enkele weken gaan we de eerste proeven doen om te controleren met drones. Naast de visserij zouden we die ook op andere gebieden kunnen inzetten, bijvoorbeeld bij het controleren van weilanden. De lange arm van de NVWA wordt hiermee een stukje langer.''

Volledig scherm Jaap Quak van sportvisserij Nederland. © Jan de Groen

Niet los

De Nederlandse Vissersbond kijkt vol verwachting naar de proef van de NVWA. ,,Hier kan ik niet voor of tegen zijn'', stelt secretaris Derk-Jan Berends van de Vissersbond. ,,Controle is altijd goed. Ik ben vooral benieuwd hoe het zich ontwikkelt. Kun je daadwerkelijk de maaswijdte of de lengte van de vis zien met een drone? Het is wel belangrijk dat je goed vaststelt wat er gebeurt.''



Volgens Hageman is het niet de bedoeling om de drones als los controlemiddel in te zetten. ,,Controleurs zullen ook altijd even ter plaatse moeten gaan. Zo kunnen ze bijvoorbeeld controleren of een net wel een merkje heeft, wat verplicht is in Nederland. De drones zijn vooral bedoeld om te zien waar bijvoorbeeld de illegale netten staan en hoe lang ze zijn.''

Volledig scherm Bootjes varen vanaf het Gooimeer het IJsselmeer op. © ANP

IJsselmeer