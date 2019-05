Inspecties kades en gemalen na aardbeving Westerwijtwerd

video Groningers woedend, boeren voeren actie: 'Den Haag geeft geen fuck om ons’

11:14 Bewoners en boeren in Groningen reageren woedend op de aardbeving die vanochtend vroeg plaatsvond in de provincie. Naast schrik en angst komt ook frustratie boven over de afwikkeling van de schade en de houding van de landelijke overheid. ,,They don't give a shit. Ze denken alleen maar aan geld!”