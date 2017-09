Internationale zoektocht naar au pair Anjelie

Er is een internationale zoektocht gaande naar au pair Anjelie Basco. De Nederlandse politie houdt contact met collega’s in Frankrijk, waar haar Facebookpagina voor het laatst werd geopend. Waarom verdween de jonge psychologe zo plotsklaps?

Een dag nadat een oproep is gedaan op lokale tv-zenders, staat de politie nog steeds voor een raadsel. Waarom neemt een au pair in Loenen aan de Vecht plotseling de benen na een afspraakje op datingsite Tinder? ,,Ze kan uit vrije wil zijn vertrokken”, zegt politiewoordvoerster Jacqueline van Houten. ,,Maar er zijn ook wat zaken die vreemd zijn.”

De 22-jarige Anjelie Basco, geboren in de Filipijnse hoofdstad Manila, werkte voor een gezin in het Utrechtse Loenen aan de Vecht. Hoewel het pittoreske dorpje maar 4.300 inwoners telt, leert een rondgang dat de verdwijning pas na de oproep van de politie echt bekend is geworden.

Bezorgd

Bezoekers van de plaatselijke supermarkt menen haar foto te herkennen, maar reageren verbaasd dat de jonge vrouw zomaar is vertrokken. Au pairs zijn een bekend verschijnsel in het welgestelde dorp. Het gezin dat Basco onderdak gaf, wil niet met de media praten. De familie is zeer bezorgd, zegt de politie.

In de ochtend van 14 september verlaat Anjelie de woning en vertrekt per trein naar Amsterdam, waar ze om 10.10 uur uitcheckt. Vermoedelijk heeft ze een date in de hoofdstad. En dan wordt het vreemd. In de dagen na haar vertrek blokkeert ze vriendinnen op Facebook en WhatsApp.

Frankrijk

Nog merkwaardiger is dat haar Facebookpagina een week later in Frankrijk wordt geopend en inmiddels van het internet af is gehaald. Niemand krijgt meer contact met Anjelie. Ook haar familie niet, met wie ze juist heel close is. Van Houten: ,,Dat zijn omstandigheden die, als je ze allemaal bij elkaar optelt, heel zorgwekkend zijn.”

Zeker voor een vrouw die weloverwogen keuzes lijkt te maken. Na een bachelorstudie psychologie werkt Anjelie Basco een tijdje met daklozen in Mandaluyong City, niet ver van de hoofdstad. Daarna gaat ze aan de slag achter de balie van een bank. Zwaar werk, schrijft ze op een Deense site voor au pairs. Ze moet er scherp zijn op vals geld en ongedekte cheques, terwijl verwacht wordt dat de kassa elke dag tot op de cent klopt.

Nieuwe vrienden

Ze komt in 2016 tot de slotsom dat ze als au pair haar horizon wil verbreden. Ervaring met kinderen heeft ze voldoende. Ze heeft altijd op haar twee zusjes en broertje opgepast. Huishoudelijk werk staat haar niet tegen. De jonge psychologe verheugt zich erop nieuwe gebruiken en een vreemde taal te leren. Daarnaast hoopt ze nieuwe vrienden op te doen.