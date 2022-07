Internetfraude: Al voor bijna 21 miljoen euro aan schade gemeld

5200 pagina's vol appjes over mondkapjes­deal Van Lienden op z'n vroegst tegen einde zomer openbaar

Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt momenteel het vrijgeven van 5200 pagina's aan chat- en sms-berichten van ambtenaren over de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Binnen acht weken wordt beslist of die berichten allemaal of deels worden vrijgegeven. Dat schrijven de ministers Conny Helder en Ernst Kuipers vandaag aan de Tweede Kamer.

