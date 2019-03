Intertoys in afgeslankte vorm verder

In een brief van de curatoren staat dat tussen de 1000 en 1500 van de 3200 medewerkers hun baan mogen houden. Green Swan wil ongeveer 220 winkels openhouden. Of dat aantal ook gehaald wordt, is onder meer afhankelijk van onderhandelingen met verhuurders en franchisenemers.

Intertoys heeft in totaal 286 eigen vestigingen en nog eens 100 die in handen zijn van franchisers. De speelgoedwinkel vroeg vorige maand faillissement aan omdat de totale omzet van speelgoedwinkels in de afgelopen tien jaar met de helft zijn gedaald.