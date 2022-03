Invalide Chris wil nieuw onderzoek naar explosie: ongeluk, aanslag of misverstand?

Prima ballerina Olga Smirnova laat Rusland achter en vlucht naar Nederland

Prima ballerina Olga Smirnova heeft het befaamde Bolshoi Theater achter zich gelaten en is gevlucht naar Nederland. De ballerina die in opspraak kwam vanwege haar kritiek op de Russische invasie is veilig ondergebracht in Amsterdam, bevestig het Nationale Ballet.

17 maart