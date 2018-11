Investeerder wil alsnog vervolging ING

Vrijwilli­gers beginnen nieuwe ‘prikactie’ in weiland bij pleeggezin Willeke Dost

Er komt een nieuwe zoekactie in het weiland in Koekange waar eerder deze maand werd gezocht naar Willeke Dost. Op 15 december gaan vrijwilligers met prikstokken het hele weiland door, om te bekijken of er stukken bodem zijn waar in het verleden de grond bewerkt is.