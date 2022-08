Inwoner Ter Apel betrapt asielzoekers in zijn camper: ‘Grote mond in plaats van sorry’

met videoHij ondervond nog nooit overlast van de asielzoekers en had zelfs een beetje met hen te doen, maar daar denkt Peter Mulder (32) uit Ter Apel sinds vandaag anders over. Vanochtend ontdekte hij twee asielzoekers in zijn naast huis geparkeerde camper. ,,Hun brutaliteit verbaasde me”, zegt de jonge vader terugblikkend tegen deze site.

Zijn vrouw, die boodschappen wilde gaan doen, zag omstreeks half negen onbekende slippers voor de zijdeur van de camper. Een fractie van een seconde later constateerde ze dat de schuifdeur een stukje open stond. Ze riep naar haar man dat hij naar buiten moest komen. ,,Toen ze naar de camper wees, wist ik meteen dat er iets niet klopte. Nadat ik de zijdeur voorzichtig had opengeschoven zag ik lege pizzadozen en bierflesjes liggen. Even later kwamen er twee jonge mannen van een jaar of 25 uit het hoge bed aan de achterkant geklommen. Ze hadden er blijkbaar geslapen, want hun ogen waren nog maar half open.”

‘Zonder ook maar enige angst te voelen’ vertelde hij de verstekelingen dat ze moesten vertrekken. ,,Ze reageerden boos maar pakten hun spullen en kwamen naar buiten. Ik ben de rust zelve en stond erbij en keek ernaar. In plaats van sorry te zeggen begonnen ze te schelden en staken hun middelvinger op. Ik zit al aardig wat jaartjes in de autohandel - ik importeer wagens uit Amerika - maar zo asociaal ben ik nog nooit behandeld’’, zegt de dertiger met een diepe zucht.

Hij had het voorval gefilmd met zijn mobieltje en het filmpje daarna op Facebook geplaatst. Om het een uur later weer te verwijderen. ,,Het filmpje was inmiddels ruim duizend keer gedeeld en binnen een paar minuten kwamen er tientallen reacties binnen. Na een uur stond de teller op zo'n driehonderd.’’

De twee asielzoekers lagen te slapen in het bed van Mulders camper.

De autohandelaar woont een kilometer van het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar had tot vandaag nooit last van de asielzoekers. Hij had zelfs een beetje met hen te doen, vervolgt hij. ,,Ik vind de brutaliteit van deze gasten nu te ver gaan.’’ Mulder gebruikt de camper voor het bijwonen van crosswedstrijden van zijn zoontje van 4 en noemt de kampeerwagen daarom zijn ‘crossbus’. ,,De asielzoekers hebben weliswaar niet ingebroken - de camper was op slot, maar de schuifdeur niet omdat dit als een soort kinderslot alleen van binnenuit kan - maar waren ons wel tot last.’’

Vanwege de opvangproblemen in het aanmeldcentrum gaan de asielzoekers zwerven, vernam Mulder van de politie. ,,Ze breken caravans open en slapen in bootjes in het kanaal. Ik kan ze geen ongelijk geven als je met zevenhonderd man buiten moet slapen, maar daarmee veroorzaken ze wel overlast. Tragisch. Dit verhaal kent alleen verliezers’’, verzucht Mulder.

