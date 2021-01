Inwoners van Den Bosch vegen massaal de straat schoon na rellen in de binnenstad

Vier van de vele aanwezigen zijn Daniëlle Roos, Tara Eikenaar, Juriaan Luijkx en Enja van Schijndel. Zij stonden om acht uur al paraat. ,,Toen was er al veel opgeruimd. Daar waren we erg blij mee", aldus het viertal, dat bij elkaar in de buurt woont. Het besluit om een handje te helpen, werd maandagavond gemaakt. ,,Het was heel heftig, heel intens. Als het vanavond weer losgaat, zijn we er morgen weer. Als het moet, staan we er iedere keer.”



Hetzelfde geldt voor Lars Meijer, ook hij is dinsdagochtend aanwezig in de binnenstad. Hij begon zijn route in het oosten van Den Bosch en legde dezelfde tocht af als de relschoppers van maandagavond. Zijn vuilniszak is voornamelijk gevuld met lege blikjes bier die hij uit de bosjes vist. ,,Het was goed janken toen ik zag wat er gisteren gebeurde", zegt hij.