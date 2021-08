Inzamelingsactie na flatbrand om Amsterdams stadsdeel ‘met regenboogvlaggen te vullen’

Brievenbus vol kaarten van patiëntjes gestolen uit ziekenhuis: ‘Dit is echt kansloos’

21 augustus Het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam roept de hulp van iedereen in om een bizarre diefstal op te lossen. De drol van mascotte Olli, de bekende knuffelolifant, is verdwenen uit de hal. En daarmee ook de tekeningen, gedichtjes en andere creaties die kinderen elke dag in de speciale brievenbus posten. ,,Er is vooral ongeloof. Wat moet je met die drol?’’