Inzamelingsactie voor 'helden die anti-pieten stopten' bij Joure

De groep Zwarte Piet-sympathisanten wierp gisteren op de snelweg bij Joure een blokkade op waardoor twee bussen met mensen die tegen Zwarte Piet wilden demonstreren niet verder konden richting Dokkum. In de Friese plaats werd gisteren de landelijke intocht van Sinterklaas gevierd. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet werd op deze manier belet in Dokkum op te komen voor de afschaffing van het karakter.



De politie hield gisteren tijdens de opheffing van de blokkade bewust geen mensen aan omdat de prioriteit lag bij het weer vrijmaken van de weg. Wel werden namen en kentekens genoteerd van mensen die meededen aan de blokkades. ,,In samenspraak met het Openbaar Ministerie wordt gekeken of het een strafrechtelijk vervolg zal krijgen'', aldus de politie gisteren.