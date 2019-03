Inzamelingsacties voor begrafenis Roos (19) brengen al 35.000 euro op

Dit weten we tot nu toe over de aanslag in een tram in Utrecht

20:39 Bij een schietpartij in een tram bij het 24 Oktoberplein in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn gisteren drie personen overleden en vijf mensen gewond geraakt. Het Openbaar Ministerie houdt ernstig rekening met een terroristisch motief. Iets voor 18.30 uur gisteren kwam het bericht binnen dat hoofdverdachte Gökmen Tanis is aangehouden. Dit weten we tot nu toe over de schietpartij: