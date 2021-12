‘Inzet leger na signalen uitbraakpoging top Mocro-maffia’

Justitie heeft het leger te hulp gevraagd om een gewelddadige uitbraakpoging van Marengo-verdachten vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught te voorkomen. In de EBI verblijft de complete top van de Mocro-maffia, onder wie Ridouan Taghi, de afgelopen dinsdag vanuit Colombia overgevlogen Saïd Razzouki en Rico ’de Chileen’ R.

Een speciaal team van het ministerie van Defensie assisteert sinds afgelopen week de bewaarders van de EBI in Vught, schrijft De Telegraaf.

Om een landing van een helikopter onmogelijk te maken, heeft een legereenheid barrières opgeworpen. Ook zijn andere zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen, die in het belang van de veiligheid niet verder door de krant worden beschreven.

Burgemeester Roderick van de Mortel van Vught wil het nieuws over de zware, extra beveiligingsmaatregelen in de EBI ‘bevestigen noch ontkennen’. ‘Ik mag nooit ingaan op beveiligingsmaatregelen in de EBI’, zegt hij in de krant. ‘In algemene zin kan ik dit zeggen: dat de politie met defensie in deze situatie nauw samenwerkt, is veelzeggend. Het bevestigt het enorme gevaar dat uitgaat van een groep zware criminelen. We moeten echt eindelijk de naïviteit hierover loslaten. Deze categorie criminelen vergt een andere benadering en behandeling.’

Zeventien verdachten

Marengo draait om meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Er zijn in totaal zeventien verdachten, onder wie Taghi en kroongetuige Nabil B. Het proces is onder hoogspanning komen te staan door de drie moorden in de directe omgeving van de kroongetuige: op zijn broer Reduan, advocaat Derk Wiersum en adviseur Peter R. de Vries. Een van B.’s huidige advocaten noemde Marengo recent ‘het meest verziekte en meest vergiftigde proces ooit’.

In oktober moesten vier medewerkers van de EBI in Vught met spoed onderduiken uit vrees voor een gewelddadige actie. Dit gebeurde een dag nadat het OM op 8 oktober bekendmaakte dat Taghi een ontsnappingspoging zou hebben voorbereid, zo meldde NRC. Het OM meldde indertijd dat er aanwijzingen waren dat Taghi voor de ontsnappingspoging op zoek is geweest ‘naar adresgegevens van gevangenispersoneel’.

Onrust

De concrete dreiging aan het adres van de vier EBI-medewerkers heeft onder het gevangenispersoneel tot grote onrust geleid. Al vóór het nieuws over Taghi’s uitbraakpoging bekend werd, had het personeel gevraagd om extra maatregelen. Zo wilden ze gebruikmaken van maskers om te voorkomen dat Taghi en een aantal medeverdachten hun identiteit konden achterhalen. Dat is, stellen bronnen, indertijd afgewezen, maar eerder meldde actualiteitenprogramma EenVandaag dat de bewakers van Taghi inmiddels wel maskers dragen.

Smalle marges

Sinds de opening van de EBI, 28 jaar geleden, is daaruit nog nooit iemand ontsnapt. Dat was en blijft ook het belangrijkste doel: de vluchtgevaarlijke EBI-klanten moeten binnenblijven. Maar daarnaast had de directie van de PI Vught ook de ambitie om - binnen de smalle marges - het EBI-regime humaan te houden. ,,Als je gedetineerden als beesten behandelt, krijg je beesten terug”, zo redeneerde directeur Yola Wanders toen ze in 2020 na elf jaar afscheid nam in Vught.

Dat uitgangspunt wankelt nu. De dreiging die uitgaat van Ridouan Taghi en zijn metgezellen, stelt de rechtsstaat zwaar op de proef. Het aantal professionals dat beveiligd moet worden, is sinds de start van het Marengo-proces enorm toegenomen. Met zijn plan voor een digitale berechting van gedetineerden ‘uit de buitencategorie’ trok minister Dekker een nieuwe streep in het zand: om de ondermijning van de rechtsstaat te voorkomen stelt hij nu het tot voor kort fundamentele grondrecht om live aanwezig te zijn bij het eigen strafproces ter discussie.

