Iraanse vluchteling moet vier jaar de cel in voor voorbereiden van aanslagen

De Iraanse vluchteling Eisa S. moet vier jaar de cel in. Volgens de rechtbank Rotterdam was hij vanuit Nederland betrokken bij het voorbereiden en financieren van aanslagen in Iran.

S. heeft, zo stelt de rechtbank, vanuit Nederland contact onderhouden met mensen in Iran die daar aanslagen planden en pleegden. ,,Daarbij ging het om het in brand steken van banken, maar ook om aanslagen op mensen van de Iraanse overheid.”

Eisa S. (42) vluchtte in 2014 vanuit Iran naar Nederland en kreeg hier een verblijfsvergunning. Hij vluchtte omdat hij in Iran enkele jaren vastzat vanwege vermeende betrokkenheid bij de onafhankelijkheidsstrijd van de regio Ahwaz. Tijdens die detentie werd S. gemarteld.

Tv-zender

S. ging vanuit Nederland door met zijn strijd en berichtte vanuit een tv-studio in Rijswijk voor de zender Ahwazna-tv. In de regio Ahwaz strijdt een deel van de Arabische minderheid voor onafhankelijkheid van het Perzische Iran. Dat gebeurt onder meer met aanslagen waarbij veel doden vallen. De aanslagen worden gepleegd door de ASMLA-beweging.

De Iraniër werd vorig jaar opgepakt door de politie omdat hij ervan werd verdacht een rol te hebben gespeeld bij het voorbereiden van dergelijke aanslagen. Zo werden er op een laptop en een mobiele telefoon die bij hem werden aangetroffen berichten gevonden over doelwitten voor aanslagen: een bank, een bus vol Perzische ingenieurs en de Iraanse Revolutionare Garde. Ook zijn er berichten over geld voor wapens: ‘De groep heeft alleen nog kogels nodig'.

S. zelf stelt journalist te zijn en niets met aanslagen te maken te hebben. Volgens hem heeft de Iraanse geheime dienst de berichten op de apparaten geplaatst om Ahwanza-tv te dwarsbomen. ,,Het is allemaal overduidelijk vervalst. Iran wil dat ik stop met dit werk. En ze hebben hun doel bereikt, want ik zit nu hier in de rechtbank.”

Liquidaties

Dat Iraanse geheime diensten actief zijn in Nederland is wel duidelijk. Volgens het kabinet zat het land de afgelopen jaren achter de liquidatie van twee Iraanse oppositieleden in Nederland. Een van hen was Molla Nissi, een van de leiders van de ASMLA-beweging. Hij werd in 2017 voor zijn huis in Den Haag doodgeschoten.

Eisa S. droeg vanwege die liquidaties zelf een alarmknop, ook hij voelde zich bedreigd. Onder meer omdat er in Zweden een Iraanse spion is veroordeeld die bezoekjes had gebracht aan de woning van S. en de tv-studio in Rijswijk. Hij maakte er foto's van het huis en van de internetrouter. Tegelijkertijd met S. werden er in Denemarken drie andere ASMLA-activisten opgepakt, waar hij veel contact mee heeft. De verdenking daar: terrorismefinanciering en spionage voor Saudi-Arabië, de aartsvijand van Iran en (naar verluidt) een van de financiers van het verzet. De rechtszaak loopt daar nog.

Minder straf vanwege martelen

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand zes jaar cel tegen S. De rechtbank veroordeelde hem tot vier jaar cel. ,,Terrorisme is een van de ernstigste misdrijven. Maar de rechtbank ziet in het verleden van de verdachte aanleiding om een lagere straf op te leggen dan is geëist.”

