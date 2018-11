Irene trouwt officieel met... Jezus Christus en wordt daarmee de vijfde Nederlandse ‘vrouw-van’

Irene Ceelen is zondag de bruid. Jarenlang keek ze uit naar deze dag en haar hele leven stond al in het teken van hem. Of beter gezegd: Hem. Want Irene Ceelen trouwde zondag met de Heer: Jezus Christus. En werd daarmee de vijfde vrouw-van in Nederland. Een maagdenwijding in de Sint Janskathedraal in Den Bosch.

Ze zitten achterin de kerk. ,,Wát gaat ze doen?!”, vraagt ze. ,,Ze trouwt met de Heer, geeft haar leven aan hem”, antwoordt haar buurvrouw. ,,Als een soort van non ofzo?”, vraagt ze verder terwijl ze richting het altaar kijkt. Daar ligt de ring en de sluier voor de 57-jarige Irene Ceelen uit Uden al klaar. ,,Zoiets”, antwoordt de buurvrouw weer. ,,Maar zij draait dan wel gewoon mee met het burgerlijke leven”. De vrouw kijkt haar aan. ,,Klinkt vrij uniek”. Haar buurvrouw knikt. ,,Het is best bijzonder. Je hoort het bijna nooit meer.”

En dat klopt. Irene Ceelen is de vijfde bruid in Nederland die officieel trouwt met Jezus Christus. De Sint-Janskathedraal in Den Bosch zit deze zondagochtend dan ook beduidend voller dan op andere zondagen voor deze bijzondere bruiloft.

Geen dagelijkse kost

Dat maak je niet elke dag mee. Bisschop Gerard de Korte zelf ook niet. Drie jaar geleden mocht hij Eliana Popa ‘trouwen’ in Groningen. En in 2012 beloofde in Den Bosch de Berlicumse Gonnie Spronk trouw aan de Heer. Zij staat Ceelen zondag bij, net als de andere vier maagden van Nederland. Allemaal gekomen voor deze bijzondere plechtigheid: de maagdenwijding van Irene Ceelen.

Quote Ze kijkt al jaren uit naar dit moment. Het was haar roeping om als heilige maagd verder door het leven te gaan

Ze heeft een zwart jurkje aan met witte kraag, zwarte panty's en zwarte schoenen met een klein hakje. De tengere Irene Ceelen loopt naar voren. Haar handen gekruist. Ze kijkt al jaren uit naar dit moment. Het was haar roeping om als heilige maagd verder door het leven te gaan. Ze was altijd al veel bezig met haar geloof, maar besloot dat het tijd was voor die extra stap. Volledige toewijding. Niet in het klooster, maar gewoon onder de mensen. Trouwen met Christus. En nu is het zover. ,,Gij hebt mij geroepen, Heer. Hier ben ik.”

‘Ja, dat wil ik’

Ze loopt naar voren. ,,Bent u bereid aan het ideaal van de maagdelijkheid en aan de dienst van de Heer en zijn kerk trouw te blijven tot aan de dood?”, vraagt Bisschop De Korte. ,,Ja, dat wil ik”, antwoordt Irene Ceelen. Ze knielt, gaat op de grond liggen en hoort de rest van de kerk bidden. ‘Heilige Maria, wees onze voorspraak. Heilige Moeder van God, wees onze voorspraak. Heilige Maagd der Maagden, wees onze voorspraak’. En ruim twintig heiligen verder staat Ceelen weer op. De sluier gaat in haar haar, de ring wordt om haar vinger geschoven. ,,Blijf trouw aan uw Bruidegom en vergeet nooit dat u zich in dienst hebt gesteld van Christus en zijn Lichaam, de Kerk.”

Amen.

Geen kus, geen applaus. Irene Ceelen loopt alleen terug naar haar stoel, maar als een getrouwde vrouw, verbonden aan Hem. Precies zoals ze het wil.

Volledig scherm Ceelen na de maagdenwijding © copyright Marc Bolsius

Leven gewijd aan de maatschappij

De leden van de Orde der Maagden kiezen ervoor hun leven aan God toe te wijden midden in de maatschappij, zonder zich te verbinden aan een instituut van gewijd leven zoals een kloosterorde. De Kerk kent deze vrouwelijke roeping al sinds de tijd van de apostelen.