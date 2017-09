Irene was klant bij omstreden puppyhandelaar: Het beestje was doodsbang

Het is bijzonder moeilijk om een eerlijke pupverkoper te vinden, is haar ervaring. ,,Ik erger me er echt aan als mensen zeggen dat het dom is om een pup bij zo'n handelaar te halen. Want je herkent het niet. Je zit gewoon bij hem in de keuken, gezellig. En ik ben niet de enige waarschijnlijk. Want hij verdient toch zijn geld.''



In haar zoektocht naar een leuke puppy kwam Irene via Marktplaats terecht bij de man uit Haarsteeg. Kosten voor een pup: 350 euro. Telefonisch maakte ze een afspraak om de kleine hondjes te komen bekijken. Op internet vond ze wel wat verhalen over misstanden die in het verleden bij hem werden geconstateerd, maar de man wist al haar twijfels netjes te weerleggen. ,,Het is een hele gladde prater'', zegt ze met de kennis van nu.