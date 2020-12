Iris’ nier zit nu in het lichaam van wildvreemde Christel: ‘Ik dacht nooit: had ik het maar niet gedaan’

Waar Iris zonder gemak even naar de keuken loopt om drinken te pakken, waakt Christel op het bewaren van de 1,5 meter afstand en blijft zij met een dekentje op de bank zitten. Iris is nu getekend met vijf littekens op haar buik: vier ter grootte van 1 centimeter en een van ongeveer 7 centimeter. Christel heeft er één, maar zij is twee keer geopereerd. Christel licht een tipje van de sluier op: ,,Het ging niet van een leien dakje.”

‘Ze heeft zo’n sterke blik’

Dinsdag 3 november 2020. Die datum stond in beider agenda's vetgedrukt. Dé dag van de niertransplantatie was daar. Nadat Iris vorig jaar op Facebook de hartenkreet van Christel zag - vanwege cystenieren had ze met spoed een nieuwe nier nodig - schoot ze in de actiestand. Ze kende haar niet, maar kon zich wel in Christel verplaatsen. Iris: ,,Ik heb ook twee dochters en een lieve man. Dan wil je écht kunnen leven en ook ooit oma worden.” Christel: ,,Ik zag Iris’ bericht en haar profielfoto: ze heeft zo'n sterke blik. Dat gaf direct vertrouwen.”