Is de corona-uitbraak dan toch het begin van het einde der tijden?

Ik was helemaal niet zo bezig met het coronavirus, eerlijk gezegd, tot ik afgelopen week in een talkshow zat met een viroloog die zei dat corona zeker naar Nederland zou komen en er daarna aan de borreltafel werd beweerd dat 50 tot 70 procent van de wereldbevolking het zou krijgen. Het merendeel in lichte vorm, die mensen zouden het niet eens door hebben. Dat de economie volledig plat kwam te liggen was een kwestie van tijd, een wereldwijde recessie was aanstaande.



Ondertussen schoof ook Cécile Narinx aan, die zojuist uit het viraal epicentrum Milaan kwam en gaven we elkaar allemaal toch gewoon handen, dus zo bang waren we nou ook weer niet. Hoewel ik daarna toch voor de zekerheid vier keer mijn handen waste en sindsdien iedere deurklink, trapleuning, lichtknopje, pinautomaat en supermarktkarretje zie als virale brandhaard.