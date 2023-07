Is ‘de langzame doodstraf’ nog wel de zwaarste straf die je kan krijgen in Nederland?

achtergrondDe nabestaanden van het dodelijke schietdrama op een zorgboerderij in Alblasserdam waren teleurgesteld: drievoudig moordenaar John S. kreeg ‘slechts’ levenslang. Het besef dat zelfs levenslanggestraften tegenwoordig weer op vrije voeten kunnen komen, is doorgedrongen in de maatschappij. Is ‘levenslang’ dan echt niet meer de zwaarste straf? ,,Het is gajes hoor, maar het idee dat je het probleem kan aanpakken met harder straffen is fictie.’’